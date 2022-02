Aktien-Vorschau für die neue Börsen-Woche Achterbahnfahrt an den Börsen

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) rechnet in den nächsten Wochen daher mit einem weiteren Rückgang der Aktienkurse. Zu der allgemeinen Unsicherheit gesellt sich die Furcht, dass der Krieg in der Ukraine die Energiepreise noch weiter in die Höhe treibt: „Die höheren Rohstoffpreise belasten die Margen der Unternehmen und führen zu geringeren Gewinnerwartungen“, kommentiert Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für das Unternehmens- und Privatkundengeschäft der Deutschen Bank.