Aktfotografie aus Stuttgart Der weibliche Blick auf die Schönheit der Frau

Stuttgart - Glitzernde Steine und einen Hut mit Brosche trägt sie, sonst nix. „La Belle Exotique“, so der Titel der 2021 in Stuttgart entstandenen Aufnahme, muss nicht viel Nacktheit preisgeben, um zu betören. Die Hommage an die Roaring Twenties erinnert an eine Zeit, als sich Kunst und Gesellschaft aus allerlei Zwängen befreiten – und Frauen aus der männlichen Dominanz. In der „goldenen Ära“ vor hundert Jahren gelang es dem lang unterdrückten Geschlecht, Scham abzulegen und aus den eigenen Stärken etwas zu machen. Der Blick der schönen Exotin ist selbstbewusst und herausfordernd. Tina Trumpp, die in der Königsdisziplin der bisher von männlichen Künstlern beherrschten Aktfotografie zum internationalen Star geworden ist, will Betrachterinnen und Betrachter „auf eine fantasievolle Reise unabhängig von Raum und Zeit mitnehmen“. Emotional feiert die Stuttgarterin Ästhetik und Schönheit der Frau, fern von Voyeurismus.