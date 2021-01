Akademiker ohne Job Land unterstützt junge Ingenieure bei der Jobsuche

Stuttgart - Die Landesregierung stellt neun Millionen Euro zur Verfügung, um Absolventen der Ingenieurwissenschaften und der Informatik eine Brücke in den Arbeitsmarkt zu bauen. Mit dem Geld sollen bis zu 500 junge Akademiker ein Jahr lang finanziert werden. Das Projekt, das einmalig in der Bundesrepublik ist, steht im Zusammenhang mit Corona. Die Pandemie hat zu massiven Einbrüchen in der Wirtschaft geführt. Junge Ingenieure, die vor der Krise händeringend von den Unternehmen gesucht wurden, haben in der zurzeit unsicheren Lage kaum eine Chance.