Aiwanger und Söder im Clinch „Hubsi“ und die Missgeschicke

Am Montag wurde CSU-Chef Markus Söder noch etwas ernster als eh schon, als er auf das Thema Freie Wähler zu sprechen kam. Bei der Wahlanalyse im Münchner Franz-Josef-Strauß-Haus wirft er Aiwanger vor, dass seine Kandidatur womöglich die „bürgerliche Mehrheit“ in Deutschland verhindert habe. Sichtlich genervt reagiert er auf Aiwangers dünne Erklärung, der Tweet sei ein „Missgeschick“ gewesen: „Es häufen sich die so genannten Missgeschicke.“ Die FW ruft er auf, in sich zu kehren und über deren „Kursbestimmung“ nachzudenken. Es dürfe in der bayerischen Koalition nicht „auf Dauer eine innere Belastung“ bestehen.