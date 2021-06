Ahnenforschung Ein Marbacher wird in Chile heimisch

Aber er habe von seinem täglichen Leben sowie einige Anekdoten aus seiner Jugend erzählt. In der Auswanderung nach Chile habe man damals wohl gute wirtschaftliche Möglichkeiten gesehen, vermutet Albrecht Gühring. Hermann Oppenländer ging in Begleitung seines Freundes Knödler auf die große Reise, berichtet seine Enkelin heute. Über eine Möbelfirma landete er zunächst in Argentinien, von dort aus ging es weiter nach Chile. In Valparaíso arbeitete er erst in der Möbelfabrik Londres und dann in der Möbelfabrik Ugarte, weiß Andrea Urmeneta Oppenländer.