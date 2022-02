Agroa jetzt mit Vorstand Genossenschaft will eine Million sparen

Dem Vorstand gehören auch fünf ehrenamtliche Geschäftsführer an

Die neue Genossenschaft ist aus der Fusion der Landwirtschaftlichen Absatzgenossenschaft (Labag) in Marbach mit dem Kraichgau Raiffeisenzentrum (KRZ) in Eppingen und der Bezugs- und Absatzgenossenschaft (BAG) Franken in Bad Friedrichshall im vergangenen Jahr entstanden. Der neue achtköpfige Vorstand hat sich in diesem Januar gebildet. Beteiligt sind aus den drei Gebieten fünf ehrenamtliche Vorstandsmitglieder, die wie die Geschäftsführenden ebenfalls haftbar seien. Darüber informierten die drei geschäftsführenden Vorstände Jürgen Freudenberger als Vorstandssprecher sowie Stephan Buchholz (beide bisher KRZ) und Jürgen Häußermann (vormals Labag) am Freitag in einem Pressegespräch.