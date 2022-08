Agrarpolitik FDP unterstützt Tierwohlabgabe auf Fleisch

Die niedersächsische FDP-Fraktion sprach sich in einem Positionspapier für eine "zweckgebundene Tierwohlabgabe auf Fleischprodukte" aus. Wie Fraktionschef Stefan Birkner erläuterte, ist das Papier auch mit "führenden Köpfen" der Bundes-FDP abgestimmt. Die Lebensmittelhändler seien dabei in der Verantwortung, "die Belastung für die Kunden so gering wie möglich zu halten und Mehrkosten am besten komplett zu tragen". In der Ampel-Koalition in Berlin hatte die FDP zuletzt klar gemacht, dass sie Preisaufschläge für Verbraucher angesichts der hohen Inflation ablehnt.