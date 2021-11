Agrarchemie Bayer macht bessere Geschäfte - Agrar-Chef Condon geht

Im abgelaufenen Quartal lief es in dem Geschäftsbereich nun aber wieder rund, nachdem im Vorjahreszeitraum vor allem Produkt-Retouren bei Maissaat in den USA belastet hatten. Der Umsatz zog hier deutlich an. Gefragt waren aber auch Sojasaat und Unkrautvernichter. Eine Unterbrechung der Glyphosat-Produktion infolge eines Hurrikans in einem großen US-Werk hatte nur bedingt Folgen. Insgesamt erzielte die Agrarsparte in den Monaten Juli bis September einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 471 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 34 Millionen Euro gewesen war.