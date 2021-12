Agenten-Gesetz Russland stuft Pussy-Riot-Aktivistinnen als „ausländische Agentinnen“ ein

Moskau - Die russische Regierung hat zwei Aktivistinnen der Protestgruppe Pussy Riot als „ausländische Agentinnen“ eingestuft. Neben dem prominenten Bandmitglied Nadeschda Tolokonnikowa und ihrer Mitstreiterin Veronika Nikulschina wurde auch der bekannte Satiriker Viktor Schenderowitsch auf die entsprechende Liste gesetzt, wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte. „Diese Personen verbreiten systematisch Material an einen unbestimmten Personenkreis und erhalten dabei Mittel aus dem Ausland“, hieß es in der Begründung.