Afimico Pululu zur SpVgg Greuther Fürth VfB-Gegner holt Stürmer aus Basel – und hofft auf einen „Push“

Fürth - Die SpVgg Greuther Fürth hat in Afimico Pululu einen neuen Offensivspieler verpflichtet und damit schon zum Start der Bundesliga-Rückrunde eine weitere Alternative für den Sturm. „Er ist sicherlich eine Option, aber nicht von Beginn an“, sagte Trainer Stefan Leitl am Freitag vor dem wichtigen ersten Heimspiel des neuen Jahres am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gegen den VfB Stuttgart.