Afghanistan Taliban feiern Abzug der letzten US-Soldaten

Wie er sich denn nun fühle, nach dem Abzug der Amerikaner? Die Frage bringt den 41-Jährigen in Rage. "Das war doch die dümmste Evakuierungsaktion, die es je gab", sagt er. "Die haben nur ihre eigenen Staatsbürger und danach Diebe und Kriminelle aus dem Land gebracht, und wir, die mit Berechtigungen, sitzen noch immer hier", schimpft er. Aber was denn der Abzug des letzten US-Soldaten nach 20 Jahren in seinem Land für ihn bedeute? "Ich fühle mich hilflos", sagt Omid nach einer langen Pause. "Ich will doch einfach nur würdevoll das Land verlassen."

Auch ein Soldat aus der Provinz Pandschir antwortet am Telefon mit schwacher Stimme, er könne diese Frage nicht beantworten. "Ich kann mich doch damit jetzt nicht beschäftigen. Ich habe zwei Minibusse nach Masar-i-Scharif organisiert, und ich weiß noch nicht, ob meine Familie heil angekommen ist". Von dort solle die Familie irgendwie über die Grenze nach Usbekistan. Was denn die Fragen über die Amerikaner jetzt sollten, schimpft er, und legt auf.

Die Frage wurde dafür ausführlich von Taliban beantwortet. Anas Hakkani war der erste hochrangige Islamist, der sich äußerte. "Wir schreiben wieder Geschichte. Die 20-jährige Besetzung Afghanistans durch die USA und die Nato endete heute Abend. Gott ist groß." Er sei sehr glücklich, nach 20 Jahren des Dschihad, auf dessen Opfer und Härten er stolz sei, nun diese historischen Momente zu sehen.

In sozialen Medien beglückwünschen sich Taliban-Anhänger gegenseitig. "Gratulationen an alle", hieß es, "Afghanistan ist frei". Andere schreiben, der Mythos der amerikanischen Unbesiegbarkeit sei in Afghanistan zerschlagen worden. Und: "Ihr hattet die Uhren, aber wir hatten die Zeit."

Der Unternehmer Omid ist in dieser Nacht verzweifelt: Die Zeit, so wie sie war, sei nun endgültig vorbei. "Die Taliban werden nun ihre wahren Gesichter zeigen", ist er überzeugt. Diese seien gewalttätiger und extremistischer, als sie die Afghanen bisher gesehen hätten. Bislang hätten sich die Taliban in Kabul zurückgehalten. Seit ihrer Machtübernahme Mitte August hätten sie sich gemäßigter und versöhnlich gegeben. Omid aber erwartet, dass sie ab nun etwa nicht mehr nur die Häuser von Regierungsbeamten und Sicherheitskräften durchsuchten. "Bald werden sie auch vor meiner Tür stehen."

Eine Episode will Omid noch erzählen: Am Freitag sei er aus der Stadt hinausgefahren, in die Provinz rund um Kabul. Die Taliban-Kämpfer dort seien völlig anders als jene, die gerade in der Hauptstadt seien. "Ich fürchte mich nicht schnell, aber diese Menschen haben mich erschreckt", sagt Omid. "Ihre Augen dürsten nach Rache."

