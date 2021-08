Afghanistan Nach Anschlag in Kabul: US-Luftwaffe greift IS-Ableger an

Streit um Pakete

Frau bricht Postboten den Finger

Ein Zusteller hatte Paket in der Poststelle prüfen lassen, nachdem es Verwirrung um die Namensschilder an einem Haus gegeben hatte. Der Empfängerin stieß das so sauer auf, dass sie dem Mann gewaltsam seinen Autoschlüssel entriss.