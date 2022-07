Afghanistan Frauenrechte und Intransparenz: USA sprechen mit Taliban

In den Gesprächen sei auch die "anhaltende und zunehmende Einschränkung der Rechte afghanischer Frauen und Mädchen durch die Taliban" Thema gewesen, so das US-Ministerium. Man habe deutlich gemacht, dass die Normalisierung der Beziehung entscheidend mit dem Schutz der Rechte der Menschen in Afghanistan zusammenhingen. Die Vertreter der US-Regierung hätten außerdem ihre Sorge über "die anhaltende Präsenz" von islamistischen Terrornetzwerken wie Al-Kaida oder dem IS-Ableger Isis-K und anderen terroristischen Organisationen in Afghanistan zum Ausdruck gebracht.