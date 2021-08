Afghanistan Der Tag in Kabul: Erst Panik, dann Mäuschenstille

Auf den Straßen der Stadt sei irgendwann nichts mehr gegangen, erzählt Sabs. Auf ihnen mischten sich neu angekommene Flüchtlinge aus den Bezirken rund um Kabul, Menschen, die alle nach Hause eilten, und Konvois von Sicherheitskräften, die sich aus anderen Provinzen im Umkreis der Stadt zurückgezogen hatten. „Alle sind in alle Richtungen gefahren, über Gehwege und egal welche andere Hindernisse, um nach Hause zu kommen.“

Plünderungen sollen verhindert werden

Die Panik von Salahuddin und Millionen anderen Menschen in Kabul, die von der Erinnerung an die früheren Jahre brutaler Taliban-Herrschaft zwischen 1996 und 2001 rührt, erwies sich schließlich vorerst als unbegründet. Die Islamisten befahlen ihren Kämpfern, nicht in die Stadt vorzudringen, sondern am Stadtrand Stellung zu beziehen.Auch die afghanischen Innen- und Verteidigungsminister verbreiteten schließlich Videos, in denen sie erklärten, es werde einen friedlichen Machtwechsel geben. Sie riefen die Menschen auf, keiner Propaganda anheim zu fallen. Damit wollten sie wohl Plünderungen verhindern.

Nur wenige Stunden später glich Kabul am Nachmittag plötzlich einer Geisterstadt. „Nicht ein Mensch ist auf der Straße“, sagte Farsad Husseini, der im Zentrum der Stadt lebt. Alle Geschäfte seien geschlossen, alle Märkte, es stehe nicht ein Gemüsehändler mit seinem Holzkarren am Straßenrand. Alle hätten sich mit großen Sorgen zuhause verbarrikadiert und würden abwarten, was nun passiere. Bis dahin hatte es weder von den Taliban, noch von der Regierung eine klare Ansage gegeben.

Wut in den Sozialen Netzwerken

Die Zeit nutzten viele Bürger, um ihre Wut über die Geschehnisse der vergangenen Wochen in sozialen Medien kundzutun. Sie schimpften auf die Sicherheitskräfte, die kaum irgendwo den Taliban Widerstand geleistet hatten. Sie schimpften auf die Taliban, dass sie diese Offensive überhaupt begonnen hatten. Sie schimpften auf die Amerikaner, die sie im Stich gelassen hatten. Und sie schimpften auf den Präsidenten Aschraf Ghani, der an dem gesamten Schlamassel schuld sei.

Es ist früher Abend, als Salahuddin sich erstmals zurücklehnen kann. „Jetzt geht es mir ein bisschen besser“, sagt er, wieder am Telefon. Die Dokumente, die ihn am meisten belasten würden, seien vernichtet. „Meine Frau hat alles verbrannt, und wir haben die Asche weggebracht.“ Je länger der Abend allerdings dauert, desto sorgenvoller wird er. Er sieht auf seinem Mobiltelefon die Nachricht, dass der Präsident das Land verlassen hat und die Taliban ihre Kämpfer anwiesen, die Stadt zu betreten und leerstehende Ministerien und Sicherheitsposten einzunehmen - was sie nur langsam taten. Er sah Videos vom Flughafen, die streitende Menschen und Evakuierungsflüge zeigten. „Wer hätte gedacht, sagt er abschließend, „dass sie das ganze Land in zehn Tagen einnehmen können.“