Afghanistan Bundesländer wollen Tausende Flüchtlinge unterbringen

Schleswig-Holstein macht sich für die Aufnahme von 300 Frauen und Kindern bereit. Hamburg hat angeboten, mindestens 200 Betroffene unterzubringen. Auch mehrere bayerische Städte erklärten ihre Aufnahmebereitschaft: München könne jederzeit 260 Menschen unbürokratisch aufnehmen und habe dies bereits der Bundesregierung signalisiert, erklärte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD). Ähnliche Angebote kamen unter anderem aus Nürnberg und Regensburg. Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) sagte, seine Stadt könne kurzfristig zehn Familien aufnehmen.

Auch Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland zeigten sich grundsätzlich offen für eine Aufnahme, nannten aber noch keine konkreten Zahlen. So wurde in Schwerin auf den üblichen Verteilungsschlüssel verwiesen, wonach Mecklenburg-Vorpommern etwa zwei Prozent der Geflüchteten aufnimmt. Mitunter gibt es auch logistische Hürden zu überwinden: So sind die fünf Aufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz bereits zur Hälfte belegt - und eine volle Belegung wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

