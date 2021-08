Afghanistan Bericht: Zehn zivile Opfer nach US-Luftangriff in Kabul

Kabul - Bei einem US-Luftangriff in der afghanischen Haupstadt Kabul am Wochenende sollen mindestens zehn Zivilisten getötet worden sein. Das berichtet der lokale TV-Sender ToloNews am Montag. Unter den Toten bei dem Angriff am Sonntag seien auch Kinder, hätten Anwohner dem Sender gesagt.