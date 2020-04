Affalterbacher Rat erkrankt Dankbar für Unterstützung bei der Corona-Infektion

Er habe die erforderliche Liste von Kontaktpersonen abgegeben, und bereits am Sonntag habe sich die Gemeinde bei ihm mit den entsprechenden Anordnungen gemeldet. „Das hat mich positiv überrascht; man hätte ja auch auf den nächsten Arbeitstag warten können. So eine schnelle Reaktion ist für mich nicht selbstverständlich“, lobt er. Und er habe nicht nur Hinweise bekommen, was jetzt zu beachten sei, sondern auch sehr viel Zuspruch. „Und das nicht deshalb, weil ich Gemeinderat bin; ich habe von einem anderen Infizierten erfahren, dass das da genauso war“, betont er. Ein ebenso dickes Lob geht an die Ärzte, aber auch an die Nachbarschaft, die sofort Hilfe angeboten hat, weil ja auch seine Frau und sein Sohn in Quarantäne waren, obwohl bei ihnen der Test auf Coronaviren negativ ausgefallen war.