Affalterbacher findet Glück in den USA Ein Dankeschön nach vielen Jahren

Affalterbach - Bin mit meiner Familie gut angekommen, danke für die 40 Gulden.“ So hätte anno 1844 ein Schreiben von Johannes Gall an seine Heimatgemeinde Affalterbach aussehen können. Denn die Gemeinderäte, deren Familiennamen auch heute noch am Apfelbach zu finden sind, hatten dem damals 41-jährigen Maurer den genannten Betrag gegeben, damit er mit seiner Frau Barbara und den vier Kindern in die USA auswandern und dort fortan seinen Lebensunterhalt verdienen konnte, was in der Heimat immer weniger möglich war. Vielmehr war absehbar, dass die Familie früher oder später ein Fall für die allgemeine Fürsorge werden würde, da es zu dieser Zeit nicht genügend Arbeit gab.