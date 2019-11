Affalterbach Zwei Verletzte nach Chaosfahrt mit Kutsche

Affalterbach - Ein Fahrlehrer und die Schülerin einer Kutschenfahrschule sind am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr auf freiem Feld verunfallt. Rettungswägen, einer aus dem Landkreis Ludwigsburg, ein weiterer aus dem Landkreis Rems-Murr sowie ein Helfer vor Ort des DRK Ortsvereines, eilten nach Affalterbach. Im Ortsteil Steinächle in der Verlängerung der Ortsstraße war es zu dem schweren Unfall gekommen. Spuren im Gras deuteten eine Chaosfahrt an. Tiefe Riefen, Hufabdrücke, Teile der Kutsche lagen verteilt auf einer Streuobstwiese. In einem Baum hing eine Peitsche. Das Pferd war vermutlich unkontrolliert durchgegangen. Die Ursache ist unbekannt. Die eintreffenden Rettungsdienstmitarbeiter forderten einen Hubschrauber mit Notarzt nach. Es wurden beide Personen verletzt, die auf der Kutsche saßen. Notarzt und Rettungsdienstpersonal stabilisierten die beiden Verletzten für den Transport. Der schwerverletzte Fahrlehrer wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, die Schülerin wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Pferd mitsamt Kutsche galoppierte zur Koppel im Steinächle zurück und streifte dabei noch ein Auto. Dabei wurde niemand verletzt, aber es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Da der Zugang zur Koppel relativ schmal ist, beschädigte das vermutlich unter Schock stehende Tier noch leicht das Stallgebäude.