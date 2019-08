Affalterbach Zwei Personen schwer verletzt

Bei dem Verkehrsunfall am Freitag zwischen Kirchberg und Affalterbach, den eine 36-Jährige mit einem Überholmanöver ausgelöst hatte (wir berichteten), sind zwei Personen schwer und eine leicht verletzt worden. Das vermeldete die Polizei am späten Freitagabend in einer ergänzenden Pressemitteilung. Zunächst hatte es geheißen, dass nur die Verursacherin und ein in ihrem Auto mitfahrendes Kind Blessuren davongetragen hätten. Doch auch die Lenkerin des Müllautos, mit dem sie kollidierte, wurde leicht verletzt. Schwere Verletzungen trugen nach neueren Erkenntnissen der Beamten die 36-Jährige und das Kind davon, das auch nicht zehn Jahre alt ist, wie zunächst berichtet, sondern 14.