Affalterbach will Mitfahrgelegenheit für ältere Menschen schaffen Mitfahrbänke sollen kommen

Affalterbach - Da hat die SPD-Fraktion offene Türen eingerannt: Die Idee, an zentralen Stellen in der Gemeinde sogenannte Mitfahrbänke aufzustellen, ist am Donnerstag bei allen Gemeinderatsmitgliedern auf positive Resonanz gestoßen. Die SPD hatte den Antrag in die Sitzung eingebracht, weil es vor allem für ältere Leute recht schwierig sei, zum Einkaufen oder schwer bepackt wieder zurück zu kommen, wenn sie nicht selber ein Auto hätten. Denn in entlegenere Gebiete wie beispielsweise am Lemberg fährt kein Bus, und einen Bürgerbus gibt es nicht in der Apfelbachgemeinde.