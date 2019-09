Affalterbach Was macht eigentlich . . . Pia-Luise Aufrecht?

2003 hat Pia-Luise Aufrecht ihre Heimat Affalterbach verlassen – der Pferde wegen. Damals ist sie zunächst in die Nähe von Münster gezogen. Dort lebte ihr Trainer, mit dessen Hilfe sie im internationalen Springsport durchstartete und in den deutschen Bundeskader berufen wurde. Auf der großen Bühne des Springreitens lernte Pia 2004 den niederländischen Olympiateilnehmer Gert-Jan Bruggink kennen. „Wir hatten beide den Pferdevirus, alles andere hat sich ergeben“, lacht sie rückblickend. Die beiden wurden ein Paar – sportlich, privat und auch beruflich. Im niederländischen De Lutte, nahe der deutschen Grenze, fanden sie ein perfektes Stück Land und erfüllten ihren Traum: Sie bauten eine Pferdesportanlage genau nach ihren Vorstellungen und Bedürfnissen, den Stal het Oosterbrook. 2010 zogen sie mit ihren Pferden ein, 2011 war auch das Wohnhaus für Pia und Gert-Jan fertig. „Es ist herrlich immer in der Nähe der Pferde zu sein“, schwärmt Pia-Luise Aufrecht und lacht: „Obwohl man schon ein bisschen aufpassen muss, dass man wenigstens ab und zu mal aus dem Stall heraus kommt.“ Der Stal het Oosterbrook von Pia und Gert-Jan steht auf vier Beinen: Sie bilden Pferde und Reiter für den internationalen Springsport aus. Sie verkaufen selbst ausgebildete und auch selbst gezogene Pferde für den großen Sport. Sie nehmen an nationalen und internationalen Turnieren teil. Und sie züchten ihre Sportpartner von morgen.