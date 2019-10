Affalterbach - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der K1674 zwischen Affalterbach und dem Ortsteil Birkhau sind am Donnerstagmorgen mehrere Personen, darunter vier Kinder, verletzt worden. Ein Fahrdienst, der die Kinder an Bord hatte, war in Richtung Wolfsölden unterwegs. Nach Angaben der Polizei geriet der Wagen aus noch unbekannten Gründen gegen 7.25 Uhr auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem Pkw zusammen. Die Kinder wurden von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer die einzelnen Personen verletzt wurden, kann die Polizei noch nicht sagen. Sie und die Feuerwehr sind vor Ort. Die Strecke ist momentan gesperrt. (Stand 8:20 Uhr)