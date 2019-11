Affalterbach Verkehr wird nach Unfall umgeleitet

Affalterbach - Ein Unfall auf der Landesstraße 1127 sorgt im Abendverkehr zwischen Affalterbach und Winnenden an diesem Donnerstag für Behinderungen. So ist die L 1127 aktuell zwischen Affalterbach und der Einmündung zur K1848 in Richtung Göllenhöfe und Weiler zum Stein gesperrt. Es bestehe aber eine Umleitung über die Feldwege von den Göllenhöfen bis nach Wolfsölden. Wann die Strecke wieder freigegeben werde, konnte die Polizei bis jetzt nicht sagen.