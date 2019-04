Affalterbach Umstellung auf Glasfaser wird kommen

Affalterbach - Wie ist es um die Breitbandversorgung in Affalterbach bestellt und wie sollte man die Glasfasertechnologie ausbauen? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine von der Firma RBS wave erstellte und zu 100 Prozent vom Bund finanzierte Masterplanung, deren Ergebnis seit wenigen Wochen vorliegt und in der letzten Sitzung am Donnerstag den Gemeinderäten vorgestellt worden ist. Die Planung dient als Basis für die späteren Genehmigungs- und Ausführungsplanungen, zur Einschätzung der Investitionskosten und nicht zuletzt dazu, einen Zuschuss abzurufen, wie Bürgermeister Steffen Döttinger betonte. Derzeit sei man mit dem Zweckverband des Landkreises in Verhandlungen mit der Telekom, so der Rathauschef weiter.