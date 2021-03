Affalterbach Startschuss für das neue AMG-Technikum

Der Hochvolt-Prüfstand mit Klimakammer ermöglicht es, die am Standort Affalterbach entwickelten Hochvolt-Batterien in einem Temperaturbereich von -40 bis +80° C voll automatisiert zu prüfen. So gelingt es, nahezu jeden denkbaren Fall zu testen, der in der Betriebszeit auf ein Batteriesystem vom tropischen bis zum arktischen Klima zukommen könnte.