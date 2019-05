Affalterbach/Schwimmen Titel über 100 Meter Brust ist das Highlight

Das erste Rennen ging über 200 Meter Brust. Im schnellsten Lauf ging Mia Sattelmaier auf Bahn fünf mit der zweitbesten Meldezeit ins Rennen. Neben ihr startete Deutschlands aktuell stärkste Brustschwimmerin des Jahrgangs 2006, Nika Steigerwald aus Aschaffenburg. Ziel war es, das Tempo so lange wie möglich mitzugehen, um die Rivalen unter Druck zu setzen und am Ende mit einer Tempoverschärfung im Kampf um den Titel eingreifen zu können. Das Anfangstempo war von Beginn an mörderisch hoch und brachte Mia Sattelmaier nach 100 Metern auf Platz zwei liegend bereits einen satten Rückstand von 2,5 Sekunden ein. Doch jetzt zeigte sie ihr Kämpferherz und verringerte Zug um Zug die Distanz auf Steigerwald. Auf den letzten fünf Metern war es nur noch eine halbe Armlänge, drei letzte Züge, Anschlag und der anschließende Blick zur Anzeigentafel: Dort die Zwei, am Ende fehlten nur 21 Hundertstel zum Meistertitel. Wie stark beide Schwimmerinnen waren, zeigte der Abstand von fast sieben Sekunden auf die Drittplatzierte.