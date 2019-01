Affalterbach/Schießen SV Affalterbach ist auf Schützenhilfe angewiesen

Das zeigt schon der Blick auf die Tabelle, in der die beiden bestplatzierten Mannschaften am Saisonende, sprich am Sonntag, in die zweite Bundesliga aufsteigen. An der Spitze steht bislang der SV Möglingen mit 10:0 Punkten, auf Rang zwei der SV Nordstetten (8:2). Das Verfolgerfeld der Teams, die auf Platz zwei vorstoßen möchten, ist aber groß: Der SV Grünmettstetten, der SSV Bad Herrenalb und der SV Affalterbach kommen allesamt auf 6:4 Punkte.