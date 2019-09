Affalterbach Rüben versperren die Fahrbahn

Ein kurioser Zwischenfall hat zu einer halbseitigen Sperrung der L1127 zwischen Affalterbach und Weiler am Stein geführt: Ein Landwirt hatte dort Rote Rüben abtransportiert, als sich wohl der Verschlag an seinem Traktor öffnete und das Gemüse nahe des "AMG-Kreisel" auf die Fahrbahn kullerte. "Die Feuerwehr war gleich vor Ort", so Polizeipressesprecherin Alexandra Klinke vom Präsidium in Ludwigsburg. Auch der Bauhof wurde in Kenntnis gesetzt und eine Kehrmaschine an die "Unglücksstelle" beordert. Mit Hilfe eines kleinen Baggers wurde die Ladung wieder zurück in den Anhänger verfrachtet. Während der Arbeiten wurde die Landesstraße auf etwa 150 Metern Länge halbseitig gesperrt, "der Verkehr lief aber weiter", so Klinke.