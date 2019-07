Wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelders in einem Wohngebäude war die Feuerwehr Affalterbach am späten Mittwochabend ab 23.01 Uhr im Einsatz. Der Warnton des Rauchwarnmelders wurde von einem Passanten wahrgenommen. Da auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, verständigte er daraufhin über Notruf 112 die Feuerwehr. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr Affalterbach um 23.04 Uhr wurde das Gebäude kontrolliert, dabei konnte kein Grund für das Auslösen des Rauchwarnmelders festgestellt werden. Der Rauchwarnmelder wurde demontiert und die Eigentümer des Gebäudes angewiesen, die im Gebäude verbleibenden Rauchwarnmelder zu überprüfen. Das Gebäude stand zum Zeitpunkt der Alarmauslösung leer, neben der Polizei und einem Rettungswagen befanden sich im Rahmen der überörtlichen Zusammenarbeit auch die Drehleiter der Feuerwehr Marbach sowie ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Erdmannhausen am Einsatzort. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Installation und Wartung von Rauchwarnmeldern im Privatbereich notwendige und sinnvolle Pflicht ist und im Falle der Auslösung privater Rauchmelder eine Alarmierung der Feuerwehr über Notruf 112 erfolgen sollte.