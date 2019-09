Affalterbach Polizei stellt nach Unfall Alkoholgeruch fest

Affalterbach - Eine leicht verletzte Person und 5000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend auf Affalterbacher Gemarkung. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem VW auf der Kreisstraße 1674 von Burgstall in Richtung Affalterbach-Birkhau. In einer lang gezogenen Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte und überschlug sich. Der VW kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen.