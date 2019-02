Affalterbach Noch läuft es störungsfrei

Affalterbach - Ungewohnt ruhig ist es auf der Marbacher Straße zwischen Ortseingang und Ochsenkreuzung, was Radfahrer und spielende Kinder erfreut ausnutzen. Aber nicht jeder hält sich an die Sperrung, zumal die Bauarbeiten selbst auch noch nicht begonnen haben. Ein Fahrzeug mit Vaihinger Kennzeichen kommt die Weinberggasse hoch, quetscht sich rechts an der Sperrung vorbei, biegt links ab, dann sieht der Fahrer, dass dort auch gesperrt ist, wendet und fährt in Richtung Ochsenkreuzung. Wenig später kommt er aber wieder zurück und biegt erneut in die Weinberggasse ab.