Affalterbach Neuer Pumptrack für schwungvolles Erlebnis

Zuerst zeigte noch Julian Steiner aus Steinheim sowie weitere gekonnte Pumptrack-Fahrer, wie die Umsetzung auf dem Rad aussehen kann. Heißt: Es wird durch Gewichtsverlagerung und Schwungnehmen Geschwindigkeit aufgenommen, sodass es gar nicht notwendig ist, in die Pedale zu treten. Auch so wird man schneller, erreicht auch mal 30 Stundenkilometer. Sprünge und das Fahren nur auf dem Hinterrad ist die Steigerung für die Experten. „Man kann viele Elemente miteinander verbunden. Das einzige, was man eben braucht, ist ein Fahrrad“, schwärmt der 25-jährige Julian Steiner. Erst am Vortag hatte er als Mitarbeiter der umsetzenden Firma Pumptrack.de in Plieningen eine Anlage eröffnet. Insgesamt ist Affalterbach die 32., die von der Firma angelegt wurde. „Es ist wie ein Virus, der sich verbreitet“, so Julian Steiner lachend. Sieht man eine Anlage zum ersten Mal, möchte man sie eben auch im eigenen Ort haben. Genau so war es auch Initiator Holger Heit gegangen. „Beim Sommerfest meines Arbeitgebers gab es mal eine mobile Anlage. Da hatten alle viel Spaß, das hat mich total fasziniert. So ist eben die Idee für Affalterbach geboren.“