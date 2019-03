Affalterbach Kommandant hängt weitere Jahre dran, aber nicht an seinem Amt

Affalterbach - Das alte Führungsduo bei der Freiwilligen Feuerwehr Affalterbach ist auch das neue: Der Kommandant Sascha Hänig wurde bei der Hauptversammlung der Kameraden am Freitagabend ebenso in seinem Amt bestätigt wie sein Vize Sven Harder. Während das bei Hänig allerdings eher eine Formalie war, da er bei der Wahl alleine in den Ring stieg, musste sich Harder erst gegen einen Gegenkandidaten behaupten. Mit dem30-jährigen Christian Wurster hatte nämlich einer aus der vielköpfigen jungen Garde der Truppe vom Apfelbach ebenfalls Ambitionen auf die Stellvertretung des Feuerwehrchefs angemeldet. Doch am Ende hielt Sven Harder seinen Konkurrenten mit 29 zu zwölf Stimmen in Schach.