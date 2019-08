Affalterbach Gemeinsames Schmausen und die Natur genießen

Gäste von nah und fern nutzen die naturnahe Lage des Wengertfestes, um die Wege um den Berg oder durch das Waldstück für einen Spaziergang vor dem öffentlichen gemeinsamen Essen zu nutzen. Am Ortsrand in Richtung Lemberg ist am frühen Mittag schon allerhand los. Mitglieder des Landwirtschaftlichen Ortsvereins haben einen Teil des Weges mit Biertischreihen bestückt, die schattigen Plätze unter den Pavillons sind fast voll besetzt. Rund um den festen Unterstand bietet der Verein Bewirtungsstände, an denen sich Besucher geduldig an langen Schlangen zum Essenholen anstellen. „Wengerterrollbraten mit Kartoffelsalat“ ist eine warme Spezialität. Der Affalterbacher Metzger Fritz Geisbauer hilft bei der Ausgabe, und ist der Macher der beliebten Leckerei. „Er hat es extra fürs Wengertfest erfunden“, weiß Landwirt Herbert Pfahler. Er Kassier des Vereins und erinnert sich, dass die erste Veranstaltung 2009 eine Wiederbelebung des bis in die 1970er Jahre veranstaltete Backhausfestes gewesen war. Das öffentliche Zusammenkommen sei früher sehr beliebt gewesen, so Pfahler. Auch heute kann man überall fröhliche Gespräche beobachten. „Wir treffen unsere Kinder hier später zu Kaffee und Kuchen“, erklärt ein Ehepaar aus Marbach. „Bloß die Zinken nicht mitessen“, witzeln Ortsfremde mit Einheimischen über das Plastikbesteck. Die Gespräche sind vielleicht gerade deshalb so ungezwungen möglich, weil weder Musik noch Programm ablenken. Man veranstalte das Fest immer um die gleiche Zeit in den Sommerferien, auch als Angebot für die Daheimgebliebenen, erklärt Pfahler.