Am wenigsten Probleme haben die Affalterbacher in der Abwehr. „Mit Agron Istrefi, Daniel Storz, Nico Haußmann und Neuzugang Jonas Becker sind wir in der Innenverteidigung gut besetzt. Und auch in der Außenverteidigung macht sich Pedace „keine großen Sorgen“. Ähnlich gut besetzt sieht der TSV-Trainer zudem das defensive Mittelfeld. „Nermin Skoko, Can Dogan, Kevin Holl, Albert Bytyqi oder der nach einer Fußballpause zurückgekehrte Yannick Krüger – da sind wir qualitativ und quantitativ wirklich gut aufgestellt“, findet Mauro Pedace. „Nur nach vorne darf halt wie schon erwähnt nicht viel passieren.“