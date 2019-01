Die Fußballabteilung zog also die Bremse an, damit das Mitternachtsturnier wieder zum reinen Spaßturnier wird, das es lange war. Dazu gehört, dass Teams wie der AS Tralkörper und die SpVgg 0815 auflaufen, dass während der Spiele Partymusik läuft, dass es manchmal lauter als ein Tor bejubelt wird, wenn der Ball dem Gegner zwischen den Beinen hindurchgeschoben wird, und dass der Weg der Teilnehmer zwischen den Spielen an die Getränkebar führt. Diese befand sich diesmal in der Halle, statt wie zuletzt in einem Zelt auf dem Vorplatz. „Einfach, damit die Leute enger zusammenrücken und die Stimmung noch besser wird“, so Marcel Müller. 40 Helfer aus der ersten und zweiten Aktiven-Mannschaft trugen zum Gelingen bei.