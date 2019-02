Affalterbach/Fußball Der Tiefstapler bremst die Erwartungen

Am Kader hat sich im Winter nichts verändert. Weder Ab- noch Neuzugänge sind zu vermelden. „Wir haben keine Langzeitverletzten. Sogar Thiemo Storz, der noch kein Spiel bestritten hat, stößt endlich hinzu“, freut sich Pedace, der auf eine Steigerung in der am 10. März beim TSG Steinheim beginnenden Rückrunde hofft: „Da in der Wintervorbereitung meist weniger Spieler urlaubsbedingt fehlen, holen meine Mannschaften in der Rückrunde in der Regel mehr Punkte.“ Den Affalterbachern ist also folglich zuzutrauen, ein Wörtchen im Titelrennen mitzureden. Pedace wiegelt aber ab: „Topfavorit ist und bleibt der AKV. Dahinter sehe ich die Benninger, Murr, Ingersheim und uns. Unser Vorteil ist dabei, dass wir nicht aufsteigen müssen“, bremst er entschieden jegliche Erwartungen aus. Aber wie gesagt: Des Tiefstapelns ist der TSV-Trainer nicht ganz unverdächtig.