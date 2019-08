Affalterbach Fans feiern begeistert den Rock´n´Roll

Bei „Route 66“ dann gibt es kein Halten mehr, zahlreiche Fanshirt-Träger erheben sich von den Bierbänken, die Kiesfläche unmittelbar vor der Bühne wird zur Tanzfläche. Gitarrist „San Miguel“ nutzt die Gelegenheit, die Bühne zu verlassen, stürzt sich mit seinem Instrument ins Getümmel. Das kommt gut an, er wird für seine Riffs bejubelt. Der Kontakt zu den Zuhörern ist der Band hoch anzurechnen, sie spielen für und mit dem Publikum, das mit Klatschen im Takt einsteigt. Kurz vor der Pause, bei „As Tears Go By“, animiert Tönz mit „alle jetzt“, die Zuhörer zum Mitsingen, so steigen fast alle chorisch zur Zeile „it ist the evening of the day“ ein. Es kommt Stimmung auf wie bei einem Abend am Lagerfeuer, Romantik macht sich breit. Weiter geht es nach einer kurzen Verschnaufpause für die Band. Auch nach der zweiten Hälfte ist das Publikum lange nicht satt, als Antwort darauf liefert die Band als Zugabe „I Can’t Get No Satisfaction“. Und „in den Affalterbacher Nachthimmel“ sollen alle noch mitsingen „You Can’t Always Get What You Want“. Schließlich endet auch ein Stones-Abend irgendwann. Nun, gegen 23 Uhr hat es abgekühlt – so verlässt man das Gelände, tatsächlich „Stoned“. Ganz im Sinne von „mit Stones-Musik aufgetankt“, die Klänge der Nacht hallen noch lange nach.