Affalterbach Ein Junger geht, ein noch Jüngerer kommt

Affalterbach - Auch bei den Gemeinderatswahlen in der Apfelbachgemeinde haben die beiden Volksparteien Federn gelassen. Die CDU ist von 37,24 Prozent auf 32,17 Prozent abgesackt und verliert dadurch einen Sitz. Damit scheidet Sven Gunßer aus dem Gemeinderat aus, der als Nachrücker für Dieter Ries gekommen war. Die SPD, die bei der Wahl vor fünf Jahren noch auf 22,28 Prozent der Wählerstimmen gekommen war, landet nun bei knapp 19 Prozent. Ihre drei Sitze behält sie. Einen deutlichen Stimmenzuwachs verzeichnen die Freien Wähler. Sie sind bei 34,65 Prozent gelandet, was einem Plus von fünfeinhalb Prozent entspricht. Damit nehmen sie der CDU einen Sitz im neuen Gemeinderat ab. Er wird von dem erst 20-jährigen Auszubildenden Max Grabert besetzt. Auch die ULA kann einen leichten Gewinn an Wählerstimmen verbuchen. 14,2 Prozent der Wahlberechtigten haben sich für die Partei entschieden, die vor fünf Jahren aus dem Protest gegen die geplante Umgehungsstraße heraus entstanden ist.