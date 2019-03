Affalterbach Ei, Ei, Ei – schöne Malerei

In farblicher Sortierung stehen am Nachbartisch die extrem zerbrechlichen Rohlinge in Eierkartons bereit. Landfrau Annemarie Paiani hat wieder einmal tüchtig Vorarbeit geleistet, um ihren Vereinskolleginnen den Einstieg ins handwerkliche Treiben zu erleichtern. Und, um den gemeinsamen Malprozess so ergiebig wie möglich zu machen. Deshalb hat sie viele rote, grüne, gelbe und auch blaue Eier von zuhause mitgebracht: Vorgrundiert und vielfach matt lackiert – mit Profi-Parkettlack. Spendiert von einem Mitmenschen, der es gut meint. So wie manch andere Spender auch. Eine Marbacherin beispielsweise, die gleich 386 ausgeblasene Eier übergeben hat. Viele davon schlummern, darunter auch Gänse- und Enteneier, noch völlig unbehandelt in großen Kisten. Sie warten auf ihren Umwandlungsprozess in ein Osterei, das dann im Zuge der Dekorationsaktion am 30. März auf dem Brunnen des Blühenden Barocks in Ludwigsburg landet. Zuhause in Affalterbach wird vor dem Ortsbrunnen gerade gebaut und viel Staub aufgewirbelt. „Da ist es fraglich, ob wir ihn dekorieren“, sagt Ingrid Steidle, die mit Bärbel Köder den Vorstand bildet.