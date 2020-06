Affalterbach Die Konzert-Saison geht wieder los

Am Samstag bei Nursery Cryme hat er hingegen keine Bedenken. Reservieren muss man nicht, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das Konzert sieht Bernd Feinauer ein Stückweit als Testlauf. „So wie die Leute mitziehen, so bauen wir das weiter auf.“ Erste Probeläufe an den vergangenen Feiertagen hätten jedenfalls schon gut geklappt. „Klar, es gibt immer schwarze Schafe, die sich zum Beispiel darüber aufregen, dass sie einen Mundschutz tragen sollen. Aber die habe ich im Griff“, so der 7-Eichen-Chef. Letztlich gehe es ja um jedermanns Sicherheit und Gesundheit. Zudem sei es so, dass 99 Prozent der Gäste ganz ohne Murren die Regeln befolgen und froh sind, wieder draußen zu sein.