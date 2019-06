Affalterbach Die Anfangsschwierigkeiten sind schon lange überwunden

Affalterbach - Beim Blick auf das Thermometer sehnt sich wohl jeder nach Eis, Freibad und Co. Anders ging es da rund 50 Eltern und Kindern, die sich am Mittwochmittag stattdessen auf den Weg in die Apfelbachschule gemacht hatten. „Es freut mich sehr, dass trotz der Hitze so viele da sind“, eröffnete Tanja Karamik vom Förderverein der Schule offiziell das Café Sonne. Das findet mehrmals im Jahr statt, aber an diesem Tag hatte es eine ganz besondere Bedeutung: Das Café diente nämlich als Rahmen für die Feier zum 20-jährigen Bestehen des Vereins.