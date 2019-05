Affalterbach/Dart Nur zwei Legs fehlen zum Halbfinale

Die Vikings überrollten Kelheim in den Einzeln mit 7:1, lediglich Michael Unterbuchner holte einen Punkt. Die Wölfe führten gegen Diedersen mit 5:3, brauchten also mindestens zwei Doppelsiege. Es wurden letztlich drei: Jan Parstorfer/Sascha Holder, Daniel Mayer/Sven Lux sowie Jens Büttner/Erik Tautfest gewannen, lediglich das Duo Lutz Ilzhöfer/Vassilios Michalakopoulos verlor mit 2:3. Da Kelheim am Ende mit 2:10 gegen Berlin unterlag, begann nun die große Rechnerei. Denn sowohl Wolfsölden als auch Kelheim hatten 3:3 Punkte und jeweils 19:17 Sätze. Also mussten die einzelnen Legs ausgezählt werden. Und hier kamen die Black Birds auf 77:70, während der DCW „nur“ eine Bilanz von 75:70 vorzuweisen hatte – Kelheim war im Halbfinale, die Wolfsöldener hingegen schauten in die Röhre. Doch lange Trübsal wurde nicht geblasen – im Gegenteil: „Es war unsere erste Saison in der Bundesliga – wir kommen wieder“, kündigt Diana Himmler an und betont den Zusammenhalt im Verein: „Wir waren mit mehr als 20 Leuten in Walldorf und sind wirklich eine große Familie.“