Affalterbach/Dart Endrunde erreicht und Tabellenführer gestürzt

Affalterbach - Das Beste soll man sich ja möglichst für den Schluss aufheben. Und so haben die Bundesliga-Dartspieler des DC Wolfsölden sich den wohl besten Spieltag der Saison für den Abschluss in München aufgehoben. Sowohl gegen den Gastgeber Irish Folk Pub München als auch gegen den bis dato Tabellenführer DC Dartmoor Darmstadt gewannen die Wölfe mit 8:4 und sicherten sich damit in der Endabrechnung den dritten Platz. Das bedeutet auch, dass der DCW an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft am 25./26. Mai in Walldorf teilnehmen kann, für die sich die jeweils besten vier Teams der Nord- und Süd-Staffel qualifiziert haben. „Auf Platz drei geklettert, den Tabellenführer gestürzt – mehr geht nicht“, zog Mannschaftskapitän Marko Puls eine zufriedene Bilanz unter diesen Spieltag.