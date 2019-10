Affalterbach - Ohne Mannschaftskapitän Marko Puls, der sich bereits auf dem Weg zur aktuell in Rumänien stattfindenden Weltmeisterschaft befand, reisten die Dartspieler des DC Wolfsölden zum zweiten Spieltag der Bundesliga in München – und hielten mit zwei Siegen den Kurs in Richtung der ersten vier Tabellenplätze, die am Saisonende zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft berechtigen.