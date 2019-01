Affalterbach Da hätte auch Elvis mitgelacht

Den Theaterfreunden, die sich Die Lemberger nennen, ist es gelungen, diese Stimmung den ganzen Abend über aufrechtzuerhalten. Dabei rutscht das Stück des Autors Jörg Bettermann bei den Gags immer wieder unter die Gürtellinie und ist frei von politischer Korrektheit. Als sich etwa der stotternde Lars (Horst Schäfer) an der Hotelrezeption anmeldet, fragt ihn der Hausherr, ob er die Rechnung in bar begleichen oder abstottern wolle. Anderes wieder war von feinerem Witz gekennzeichnet, so etwa, als Nina erklärte, sie und ihr Bruder seien früh von Elvis Presley geprägt worden: „Zu ‚Blue suede shoes’ hen mir laufe g’lernt, ond zu ‚In the ghetto’ sen mir em Kenderwage durch Affalterbach g’schobe worde.“ Da lachte auch der Bürgermeister Steffen Döttinger herzhaft. Auch sonst hatten Die Lemberger den einen oder anderen Lokalbezug in das Stück eingearbeitet.