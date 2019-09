Affalterbach Biblische Geschichten und ein buntes Programm . . .

Man wolle insgesamt einen „lebendigen Glauben vermitteln“, so Harder. Was die Inhalte für ihr Leben bedeuten können, bekommen die Kids mit der abendli-chen Fortsetzungsgeschichte angeboten. „Die handelt immer von einem Kind in einer alltäglichen Situation“, erklärt Hila Kern, die den Teilnehmern vorliest. Neben der christlichen Philosophie, gibt es viel gemeinschaftlichen Spaß während der Woche. Am Dienstag kommt sogar Bürgermeister Steffen Döttinger vorbei, wie auch in den vergangenen Jahren, um nach dem gemeinsamen Mittagessen Eis zu spendieren. Individuelles Freispiel der rund 120 Schüler ist ebenso beliebt bei den Kids, wie die organisierten Programmpunkte. Beispielsweise der Stadionlauf, eine Wanderung oder wählbare Hobbygruppen. Kinder, die schon das wiederholte Mal dabei sind, kommen später häufig als Betreuer zurück in die Freizeit. „Dieses Jahr haben wir elf Kids im Schnupperkurs“, erklärt Lena Harder. Darin würden die Jugendlichen mit Betreueraufgaben vertraut gemacht. An Nachwuchs für die nächsten Events mangelt es also nicht. „Beim abendlichen Ausklang dürfen die Eltern teilnehmen“, so bekämen die auch ein wenig vom Dorffreizeitfeeling mit, meint Waser. Die 24 ältesten Teilnehmer haben am Abschlussabend noch die besondere Gelegenheit, im Gemeindehaus zu übernachten. Das feierliche gemeinsame Finale gibt es am Sonntag mit dem Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche.