Affalterbach Betrunken und aggressiv

Nachdem ein stark alkoholisierter Mann am Dienstag gegen 15 Uhr zunächst mit einem Passanten vor dem Rathaus in Affalterbach in Streit geraten war, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte darüber hinaus mit, dass der Mann obendrein in der Bogenstraße noch gestürzt sei. Eine Streifenwagenbesatzung fand den Mann vor Ort auf dem Boden liegend, er war zunächst nicht ansprechbar. Erst langsam kam der 41-Jährige schließlich zu sich. Der Mann verhielt sich kurz darauf äußerst aggressiv sowie unkooperativ und beleidigte die Beamten lautstark. Der Betrunkene stand dann auf, ging auf die Polizisten zu und schlug in Richtung eines der Beamten. Der Schlag wurde jedoch abgewehrt und der Angreifer zu Boden gebracht.