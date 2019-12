Affalterbach behält zwei Supermärkte Der Penny-Markt bleibt

In der letzten Gemeinderatssitzung kamen Gerüchte zur Sprache, dass der Penny-Markt bald schließe. Die Penny-Pressestelle bestätigt das aber nicht. „Wir haben den Markt in Affalterbach noch für mehrere Jahre gesichert. Eine Schließungsabsicht besteht nicht“, so eine Sprecherin. Bei dem Markt handle es sich um ein Mietobjekt.